Governo mantém contribuição sobre o setor bancário em 2020

O Governo vai manter a contribuição sobre o setor bancário no próximo ano, de acordo com uma versão preliminar a que o Negócios teve acesso. Os bancos deverão, por isso, pagar um total de 182 milhões de euros, o mesmo montante registado este ano.

"Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atual", indica o documento.

Portanto, o Estado deverá manter o mesmo valor que estava inscrito no Orçamento do Estado para 2019, de 182 milhões de euros. A proposta ainda vai ser entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Na proposta de Orçamento para 2018, a contribuição foi mantida com uma expectativa de encaixe de 182 milhões de euros, o que representou então um recuo de 2,7% em relação aos 187 milhões do ano anterior. Desde então há uma manutenção.

O valor arrecadado com o setor bancário tem de se conjugar com as contribuições periódicas cobradas aos bancos, que são definidas pelo Banco de Portugal no final do ano para o exercício seguinte.

Segundo informação publicada esta segunda-feira, o Banco de Portugal fixou uma taxa base da contribuição periódica adicional dos bancos para o Fundo de Resolução para 2020 mais elevada do que a deste ano. Segundo a instrução do banco central, publicada no Boletim Oficial de dezembro, a taxa foi fixada em 0,060%, o que traduz um ligeiro agravamento face à taxa em vigor este ano: 0,057%.