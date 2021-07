Horta-Osório espera decisão sobre estratégia do Credit Suisse até ao fim do ano

Leia Também DJ Credit Suisse enfrenta saída de colaboradores após impacto da Archegos

Em entrevista ao jornal Neue Zuercher Zeitung , a primeira desde que assumiu o cargo de "chairman" do Credit Suisse, o português António Horta-Osório antecipa que possa existir uma decisão sobre a estratégia do banco até ao final deste ano.Após liderar o Lloyds, no Reino Unido, Horta-Osório aceitou o desafio do Credit Suisse. O português é o primeiro estrangeiro a ocupar o cargo de "chairman", com o desafio de reconstruir a confiança na instituição depois dos colapsos do "family office" Archegos (entidade de gestão e investimento do património de famílias com elevadas fortunas) e da Greensill Capital.Estes colapsos criaram uma crise de confiança na entidade financeira. Desde que os primeiros problemas foram detetados, a 29 de março, as ações do banco já caíram perto de 10%.A entrevista à publicação suíça acontece sete semanas após Horta-Osório assumir o cargo. O banqueiro descreveu as primeiras semanas como "intensas", sublinhando que o banco precisa não só de traçar uma estratégia que permita recuperar das crises a curto prazo, mas também posicionar-se a longo prazo."Tenho uma visão clara da direção que o banco deve tomar", frisou nesta entrevista. "Para mim a questão não é ‘o que é que precisamos de fazer para garantir que isto funciona desta vez?’ mas sim ‘por que razão não está o banco a fazer progressos, apesar de ter um grupo fantástico de clientes na Suíça, Europa e um elevado crescimento na Ásia". E destacou que um dos principais pontos fortes do banco reside no serviço a empreendedores e a famílias ricas."Temos de concordar na forma como podemos servir melhor estes clientes e como podemos ser mais competitivos - no que é que isso significa para o banco como um todo", destacou Horta-Osório.Já sobre os colapsos recentes no segundo maior banco da Suíça - situação que classificou como "inaceitável" -, estabeleceu uma comparação com um carro de corrida "que está numa auto-estrada com as rodas mal colocadas". O gestor não vai apostar em soluções rápidas, notando "que uma mudança cultural requer tempo".Questionado sobre o futuro do banco, Horta-Osório afirmou que "ainda é muito cedo para antecipar o resultado das discussões do conselho de administração". "Estamos na fase inicial do novo posicionamento estratégico", referiu.