JPMorgan vai despedir 1.000 trabalhadores do First Republic Bank

Depois de adquirir o First Republic Bank, o JPMorgan Chase notificou cerca de 1.000 trabalhadores do banco regional que vão ser despedidos. "Desde que adquirimos o First Republic, a 1 de maio, temos sido transparentes com os funcionários e mantivemos a nossa promessa de os informar sobre a sua situação profissional no prazo de 30 dias", sublinhou fonte oficial do JPMorgan, em comunicado.





"Reconhecemos a situação de incerteza e stress que tem sido vivida por estes trabalhadores desde março. Esperamos que o dia de hoje traga clareza", acrescenta a nota.





Por outro lado, 85% da força de trabalho do banco regional, ou seja 7.000 trabalhadores, vão manter os seus postos de trabalho, ainda que alguns a título temporário. Uma fonte conhecedora do assunto revelou à Fortune que estes trabalhos temporários poderão ter prazos de três, seis, nove ou 12 meses, mediante o cargo.





Em abril, o First Republic já tinha anunciado que ia cortar até 25% da força de trabalho, numa altura em que o destino do banco ainda era incerto.





O banco regional acabou por ser resgatado no início deste mês pelo JP Morgan, o único a apresentar uma proposta que correspondia aos requisitos exigidos pelo regulador. No total, a gestora teve de desembolsar 10,6 mil milhões de dólares.





O banco, na altura liderado por Michael Rofller, voltou a entrar em colapso após apresentar os resultados trimestrais, nos quais divulgou que, no pior momento da crise, tinha perdido 100 mil milhões de dólares em depósitos.