Lone Star pondera Mark Bourke para CEO do Novobanco

António Ramalho anunciou no final do mês passado ao Conselho Geral e de Supervisão que vai sair do Novo Banco em agosto. O gestor cessa o mandato a meio e prepara um processo de transição "tranquilo", segundo terá explicado aos elementos daquele órgão do banco.

O atual chief financial officer (CFO) do Novobanco, Mark Bourke, poderá ser o sucessor de António Ramalho à frente da instituição financeira, segundo noticia o Jornal Económico . De acordo com o semanário, o processo de sucessão está em curso e o prazo do Banco Central Europeu (BCE) para a avaliação e adequação do novo CEO obriga a que o pedido seja remetido até início de maio.A acionista do Novobanco com 75% contratou uma consultora externa, a Korn Ferry, para identificar o perfil adequado do futuro CEO do Novobanco, de acordo com o JE. O contexto atual do banco, nomeadamente a eventual venda em 2023, aponta para que o atual CFO seja o possível escolhido. Contactada pelo JE, fonte oficial da Lone Star não quis comentar.