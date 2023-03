Maria João Carioca renuncia a CFO da Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) acaba de anunciar a renúncia da CFO Maria João Carioca. A informação foi avançada pelo banco público em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A Caixa Geral de Depósitos informa que Maria João Borges Carioca Rodrigues, membro executivo do Conselho de Administração e Chief Financial Officer (CFO) da CGD, apresentou a renúncia ao cargo, com a data de produção de efeitos de 31 de março de 2023", escreve a instituição financeira.O banco liderado por Paulo Macedo garante que "já iniciou o conjunto de diligências no âmbito da instrução do processo de 'fit and proper', tendo em vista a obtenção, junto do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, da competente autorização para o exercício do cargo por parte de candidato a membro executivo do Conselho de Administração e CFO, para completar o mandato de 2021-2024".O administrador Francisco Cary "desempenhará as funções de CFO no período compreendido entre a data de produção de efeitos da renúncia por parte de Maria João Carioca e a data de início do exercício de funções do novo membro".Maria João Carioca estava na administração da CGD desde março de 2017, e assumiu o pelouro financeiro do banco público em dezembro de 2021.