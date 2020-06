MP suspeita que Isabel dos Santos construiu mansão no Algarve com dinheiro do Dubai

Jorge Brito Pereira, antigo advogado da empresária angolana, é o representante desta entidade, segundo os dados publicados no Portal da Justiça, citados pela publicação. As contas da sucursal da Burgate mostram, segundo o Correio da Manhã, que em 2017 e 2018 foram investidos mais de três milhões de euros na construção do imóvel. Este mês, o MP e a Polícia Judiciária fizeram buscas ao imóvel, no seguimento da investigação a Isabel dos Santos. Após as buscas, a empresária negou ser dona da moradia na Quinta do Lago. Num comunicado foi referido que "a empresária Isabel dos Santos e o seu marido [Sindika Dokolo] não têm propriedade alguma no Algarve".

O Ministério Público (MP) suspeita que Isabel dos Santos será a dona, através da sociedade offshore Burgate, de uma mansão construída na Quinta do Lago, no Algarve. O imóvel está avaliado em mais de três milhões de euros, avança o Correio da Manhã De acordo com o jornal, os investigadores suspeitam que o imóvel foi construído com parte do dinheiro transferido da Sonangol para o Dubai, em 2017, quando a empresária angolana era presidente da Sonangol. A mansão começou a ser construída em 2017 após ter sido constituída, em Portugal, a Burgate Properties LLC - Sucursal.