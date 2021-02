Produção de seguros cai, mas custos com sinistros aumentam 16% em 2020

"A produção de seguro direto, relativa à atividade em Portugal das empresas de seguros sob a supervisão da ASF apresentou, em termos globais, uma diminuição de 18,5% face a 2019", refere o regulador no relatório sobre sobre a evolução da atividade seguradora para o último trimestre de 2020.



Juros negativos e pandemia afundam seguros de vida Leia Também



Já no ramo Vida registou-se um decréscimo de 34,6% devido à "diminuição verificada nos seguros de vida não ligados, em particular nos PPR (-71,3%)", revela o regulador.



No mesmo período, diz, "os custos com sinistros verificaram um aumento de 15,9%, em resultado do acréscimo de 26,4% no ramo Vida". Já no ramo Não Vida registou-se uma descida de 2,3% devido, sobretudo, aos ramos automóvel e acidentes de trabalho.



ASF: Produção nos seguros cai nos primeiros seis meses do ano Leia Também