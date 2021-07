PS: Responsabilização do Governo socialista na venda "fere de factualidade" relatório do NB

"As votações [de segunda-feira] abandonaram a linha factual das votações que tinhamos vindo a fazer", afirmou João Paulo Correia, deputado do PS, no Parlamento.





Paralelamente, uma proposta do Bloco de Esquerda, aprovada por todos os partidos à exceção do PS, refere-se também à mesma decisão, "tendo o XXI Governo Constitucional tido um papel determinante, tanto nas negociações com a Comissão Europeia como na decisão final". Já uma proposta do PSD refere que a venda contou com "a colaboração do Ministério das Finanças que foi sendo informado sobre todo o processo".



Perante estas alterações, João Paulo Correia critica a aliança entre o PSD e o Bloco de esquerda nas votações. "O Bloco de Esquerda, com o apoio do PSD, aprovaram um conjunto de alterações, procurando fazer um julgamento político-partidário", atirou, acusando os partidos de trazerem a "partidarite" para a comissão de inquérito.



Por outro lado, Mariana Mortágua, deputada bloquista, relembrou que a "maior parte das propostas só passou porque tive uma larga maioria", apenas com o voto contra do PS, apontando para o "desespero" dos socialistas perante a votação de segunda-feira. "Compreendo o melindre e o desconforto do PS", referiu.



Já Duarte Pacheco falou em "ridículo" e disse que "caiu a máscara" ao PS. Para o deputado do PSD, a "preocupação" dos socialistas "era ilibar o Governo" na venda do Novo Banco em 2017.Por outro lado, Mariana Mortágua, deputada bloquista, relembrou que a "maior parte das propostas só passou porque tive uma larga maioria", apenas com o voto contra do PS, apontando para o "desespero" dos socialistas perante a votação de segunda-feira.A comissão de inquérito ao Novo Banco durou cerca de três meses e realizou 56 audições, num total de 174 horas durante as quais os deputados questionaram e ouviram as explicações das várias personalidades chamadas à Assembleia da República.

O PS considera que as alterações ao relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco, e que passam a responsabilizar o Governo de António Costa na venda do banco em 2017, "ferem de factualidade" o documento redigido pelo socialista Fernando Anastácio.As declarações foram feitas esta terça-feira, no último dia de votações do relatório redigido pelo socialista Fernando Anastácio.