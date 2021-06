CMVM investiga Benfica, com relações entre Vieira e ‘Rei dos Frangos’ sob suspeita

De acordo com o Correio da Manhã (CM), a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) continua a investigar as relações que existem entre Luís Filipe Vieira, o presidente dos encarnados, e José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’. Este último é o principal acionista individual da SAD do clube, detendo 12,7% do capital.

Pela informação avançada pelo CM, a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias pretende apurar a ligação entre o presidente e este acionista.

O jornal escreve que esta é uma das 11 operações suspeitas que constam do Relatório de Atividades de 2020 da CMVM, apresentado esta segunda-feira pelo regulador.