Tribunal arresta dois apartamentos de Joe Berardo

Segundo a revista, esta casa foi comprada em 1999 por Berardo. Em outubro de 2008, quando os seus empréstimos de mil milhões de euros à banca já estavam no vermelho, o comendador vendeu o imóvel. Isto através de um aumento de capital da Atram. O aumento de capital foi de apenas 40 mil euros.

É também a esta empresa que pertence o segundo apartamento na Infante Santo. Neste caso, um T4 com 430 metros quadrados avaliado em dois milhões e meio de euros, segundo a SIC Notícias. No entanto, a Sábado já tinha avançado na edição desta quinta-feira o arresto deste imóvel indicando que estava avaliado em cerca de dois milhões de euros.

A SIC Notícias refere ainda que os dois imóveis foram arrestados pelo Tribunal da Comarca de Lisboa para pagar as dívidas do comendador à Caixa Geral de Depósitos (CGD).



Para tal, o tribunal teve de usar um mecanismo legal considerado raro para conseguir apreender os bens. Foi através da chamada "figura da desconsideração da personalidade jurídica coletiva" que os juízes conseguiram provar, através de documentos e testemunhos dos moradores dos prédios, que as duas casas, apesar de estarem em nome de uma empresa, pertencem ao empresário madeirense.



Fonte do comendador afirmou que Berardo ainda não foi notificado.



