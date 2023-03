Fixar teto máximo de preços? "É uma ilusão", diz presidente da Mercadona

Fixar os preços dos produtos não só é "uma ilusão", como é "irrealizável", afirmou o presidente da Mercadona, Juan Roig, em reação à possibilidade que está a ser estudada pelo Governo português de estipular um teto nos bens alimentares nos supermercados.



Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, esta terça-feira, realizada em Valência, com transmissão direta online, muito marcada, de resto, pela subida dos preços dos bens alimentares, tanto em Portugal como em Espanha, o líder da retalhista sinalizou que "todos gostariam que baixassem", mas lembrou que querer não é poder: "Dependemos da oferta e da procura. Ninguém pode influir".



Juan Roig admite que "possam ser feitas algumas coisas" para propiciar uma descida dos preços, como reduzir a qualidade, mas isso é algo que rejeita fazer. "Não vamos baixar os preços dos produtos artificialmente", vincou.



No ano passado, a Mercadona diz ter sofrido um agravamento de 12% nos custos e repercutiu 10% nos preços de venda ao público, uma diferença de dois pontos percentuais que equivaleu "a 600 milhões de euros".



A retalhista garante que o aumento dos preços dos produtos ao consumidor era inevitável, dado que estava entre a espada e a parede: se não subisse o preço ficava sem o produto na prateleira e causaria "um desastre" na cadeia de abastecimento. Juan Roig deu o exemplo do tomate, que encareceu 50% depois de a guerra na Ucrânia ter feito disparar os preços do gás, e o da carne de porco, cujo valor subiu mais de 85% num ano devido à forte procura por parte da China.



"O que acontece no mundo afeta-nos, desde a guerra na Ucrânia, aos preços da energia, passando pela gripe aviária ou pela quebra na produção de porco e a subida da procura", apontou.



"Queremos baixar os preços mas isso depende de muitos fatores", realçou, dando conta de que, todos os meses, "inspeciona" as variações e que, desde o início de março, por exemplo, a Mercadona desceu os preços de 160 produtos e subiu o de 50.



Baixar o preço do carrinho de compras é, aliás, um dos objetivos para este ano, diz Juan Roig, afirmando que "desde há muitos anos que a inflação não era determinante para nada", embora sem traçar metas.



A Mercadona fechou o ano passado com vendas consolidadas de 31.041 milhões de euros (30.304 milhões correspondem à faturação da empresa em Espanha e os restantes 737 milhões de euros em Portugal), traduzindo um aumento de 11%.