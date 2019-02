Dona do Minipreço registou perdas operacionais de 16,5 milhões em Portugal

Eduardo Martins/Correio da Manhã

O grupo Dia, que em Portugal detém a rede de supermercados Minipreço, registou mais de 16 milhões de euros de resultados operacionais negativos no ano passado, informou esta sexta-feira o grupo espanhol. As operações em Portugal encerraram o ano com vendas líquidas de 628,6 milhões de euros, uma quebra de 5,2% face a 2017.



O EBITDA ajustado, excluindo a Clarel, rede de lojas de drogaria e artigos de higiene, cifrou-se em 30,1 milhões de euros, menos 28,7% do que no ano anterior, e os resultados operacionais foram de 16,5 milhões de euros negativos, valor que compara com os 13,4 milhões positivos de 2017.

O grupo reduziu em 27 o número de lojas em Portugal durante o ano passado, passando de 559 para 532, reduzindo a área de vendas em 1,5%, para 210,7 mil metros quadrados, assinala o comunicado.

A empresa detalha que encerrou 15 lojas Dia e 12 Mais Perto, acrescentando que remodelou 44 lojas e que aumentou em 40 o número de estabelecimentos de conveniência da rede Minipreço Express.

O número de lojas franchisadas aumentou de 297 para 309, representando 53,1% da rede do grupo em Portugal. O Dia precisa que transferiu 35 lojas próprias para franchisadas, tendo registado seis aberturas na rede de lojas próprias e 17 nas franchisadas. O grupo encerrou 10 estabelecimentos da rede própria e fecharam também 40 lojas franchisadas.

A este número há ainda que acrescentar as 71 lojas Clarel em Portugal.

O investimento no mercado português em 2018 totalizou 20,3 milhões de euros, uma descida de 17,1% face ao exercício anterior. Este investimento representou apenas 6,4% dos 315,3 milhões investidos pelo grupo no ano passado.