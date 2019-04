O presidente executivo do Dia, Borja de la Cierva, está a pressionar os acionistas do grupo retalhista espanhol para que aceitem a oferta pública de aquisição (OPA) lançada em fevereiro pelo milionário russo Mikhail Fridman, através do fundo LetterOne, cujo prazo de concretização foi adiado devido à fraca aceitação que está a ter. Sem OPA, diz o responsável numa carta aos acionistas, pode não haver condições para manter a empresa."Devo recordá-los que, se a oferta não tiver um resultado positivo, o aumento de capital aprovado pelos acionistas e assegurado pelo LetterOne não poderá efetuar-se e, nesse caso, existe um risco elevado de que o Dia não disponha do tempo necessário para encontrar soluções alternativas que permitam repor devidamente os seus fundos próprios e dispor da liquidez necessária para o desenvolvimento normal dos seus negócios", pode ler-se na carta, citada pelo jornal espanhol El Economista.Borja de la Cierva refere-se ao aumento de capital de 500 milhões de euros, montante que será injetado pelo fundo LetterOne, mas apenas na condição de a OPA avançar. O grupo Dia está, atualmente, em situação de falência técnica e, sem este aumento de capital, corre risco de insolvência.O atraso na concretização da OPA tem travado outras operações em curso do grupo , incluindo vendas de lojas que poderão render vários milhões de euros. É o caso da venda de 258 lojas das marcas Dia Maxi e Dia Market, nas quais grupos como o Lidl, Carrefour e AhorraMás já demonstraram interesse. Também a venda das cadeias Clarel (que o grupo Dia também gere em Portugal) e Max Descuento está condicionada ao resultado da OPA.É perante este cenário que o presidente executivo do Dia afirma que, se a OPA falhar, o grupo terá de passar por um "processo de reestruturação da sua dívida (incluindo a conversão de dívida em capital) e por um processo de insolvência ou de dissolução e liquidação da empresa". Todas estas situações, acrescenta, poderão resultar em "perdas substanciais ou totais do investimento feito na empresa".A OPA, lançada sobre os 70,99% do grupo Dia que Mikhail Fridman ainda não controla, foi feita pelo milionário russo através do fundo LetterOne, que oferece 0,67 euros por ação, valorizando o grupo em 417 milhões de euros. Para poder avançar, a OPA teria de ser aceite por, pelo menos, metade dos acionistas detentores das ações alvo da OPA. Contudo, a 16 de abril, só 3,3% dos acionistas tinham aprovado esta oferta, razão pela qual o prazo da operação foi adiado para 30 de abril.