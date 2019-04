Bloomberg

O grupo Dia chegou a um acordo com a banca que permite adiar o prazo de pagamento da dívida de 912 milhões de euros até 31 de maio, avança, esta sexta-feira, 26 de abril, a imprensa espanhola, que dá conta de que o grupo retalhista terá registado prejuízos de 140 milhões a 150 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.As informações são avançadas quando faltam quatro dias para chegar ao fim o prazo de aceitação da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelo milionário russo Mikhail Fridman sobre o Dia. O grupo espanhol encontra-se em situação de falência técnica e o presidente executivo, Borja de la Cierva, já avisou que, sem esta operação, a empresa arrisca falência ou mesmo liquidação . Contudo, a aceitação por parte dos acionistas está muito aquém da necessária para que a operação possa avançar. A 16 de abril, só 3,3% dos acionistas tinham aprovado esta oferta, razão pela o prazo da operação foi adiado para 30 de abril.A OPA, lançada pelo milionário russo através do fundo LetterOne, implica uma injeção de 500 milhões de euros no capital do Dia, montante de que o grupo necessita para resolver a situação de falência em que se encontra. O LetterOne já se comprometeu com este aumento de capital, mas apenas se a OPA se concretizar.Foi precisamente para garantir que a oferta é aprovada pelos atuais acionistas, permitindo avançar com a injeção de capital, que o Dia negociou a extensão do prazo para o pagamento da dívida. Este adiamento servirá "para acordar e promover uma ampliação do capital social ou qualquer outro instrumento equiparável a capital social em termos satisfatórios para os credores financeiros", justificou a empresa, em comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol (CVM)Este é já o segundo adiamento do pagamento da dívida que o Dia negociou, depois de, no final de dezembro, ter acordado com a banca realizar um aumento de capital ainda no primeiro trimestre deste ano.No comunicado enviado à CVM, o grupo espanhol informa também sobre os resultados trimestrais, dando conta de que terá registado perdas entre os 140 milhões e os 150 milhões, um agravamento face aos prejuízos de 16,3 milhões que tinha reportado em igual período do ano passado. A pesar sobre as contas do Dia está a incerteza em torno do futuro da empresa, que tem afetado também o volume de vendas.