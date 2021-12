Oxy Capital notifica Concorrência sobre compra da Rocha & Filhos

Leia Também Dona do casino de Tróia compra vidrarias de Cerejo depois da Mortágua

A gestora de fundos de "private equity" Oxy Capital notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição da empresa portuguesa Rocha & Filhos. De acordo com o anúncio da entidade liderada por Margarida Matos Rosa, esta notificação foi recebida no dia 24 de dezembro.O anúncio indica que esta "operação de concentração em causa consiste na aquisição pela Oxy Capital" do "controlo exclusivo sobre a Rocha & Filhos, Lda."A Rocha & Filhos é uma empresa portuguesa que tem atividade na área de produção de peças forjadas, estampadas ou laminadas em aço, explica o anúncio da AdC, que nota que estas peças são "usadas no sector da construção civil, nomeadamente em edifícios novos ou a reabilitar e em domínios como controlo solar, isolamento térmico, controlo acústico, dimensões e perfil do edifício, requisitos estruturais."A empresa foi fundada em 1982 por Belmiro José da Rocha, focando-se na produção e comercialização de produtos para coberturas e fachadas.A Oxy Capital controla empresas em diversas áreas de negócio, incluindo na indústria vidreira ou na produção e comercialização de pastas cerâmicas, por exemplo. A empresa controla ainda a fabricante de cabos elétricos e de telecomunicações Cabelte ou, na área do turismo e lazer, o Casino de Tróia e o Hotel Quinta das Lágrimas.De acordo com a AdC, as observações sobre a operação de aquisição poderão ser remetidas através de email no prazo de dez dias úteis a partir da publicação do anúncio, divulgado esta quinta-feira em vários jornais portugueses e também no site da Concorrência. No final de novembro, a Oxy Capital notificou à Concorrência que pretendia adquirir a Vidros Cerejo e a Batalha Tempra, ambas fundadas pelo empresário José Cerejo, empresas a operar na área do vidro. A compra recebeu luz verde da Concorrência a 10 de dezembro, com esta entidade a considerar que a operação de concentração "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados."Antes desta aquisição, a Oxy Capital já havia notificado a Concorrência sobre a compra da Vidraria Mortágua - Vidros e Espelhos.