Lusa

Os acionistas da Jerónimo Martins aprovaram esta quinta-feira, em assembleia-geral, as propostas da administração, incluindo a distribuição de 204,2 milhões de euros em dividendos Os dividendos serão pagos a 9 de maio e terão um valor bruto de 0,325 euros por ação, refere o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). As ações serão transacionadas sem direito a dividendo a partir de 7 de maio.Os dividendos representam um payout ligeiramente superior a 50% e uma rentabilidade (dividend yield) de 2,32% tendo em conta a cotação de fecho desta quinta-feira (13,98 euros).Os acionistas aprovaram também a eleição dos órgãos sociais , sendo que o conselho de administração passa a ser constituído por 10 elementos, mais um do que anteriormente.Pedros Soares dos Santos mantém-se como "chairman" e CEO do grupo de retalho para o triénio 2019-2021. Da anterior administração continuam também Andrzej Szlezak, António Viana-Baptista, Artur Stefan Kirsten, Clara Christina Streit, Francisco Seixas da Costa e Sérgio Tavares Rebelo.As novas caras na administração da retalhista são Elizabeth Bastoni, Maria Angela Holguin Cuellar, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros colombiana, e José Soares dos Santos, que substitui o irmão Henrique Soares dos Santos como representante da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, maior acionista do grupo. Hans Eggerstedt, que era administrador não executivo da JM desde 2001, abandona o conselho de administração.A Jerónimo Martins encerrou 2018 com lucros de 401 milhões de euros , uma subida de 4,1% face ao ano anterior.