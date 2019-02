Jerónimo Martins diz ter superado objetivos internos

Miguel Baltazar

A Jerónimo Martins superou os objetivos internos no ano passado, afirmou esta quinta-feira o presidente e CEO da empresa na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2018.

Salientando que 2018 foi um ano "desafiante", Pedro Soares dos Santos destacou que o grupo aumentou a quota de mercado em todas as insígnias, tendo também aumentado as vendas.

"Companhias sem vendas são companhias sem futuro", frisou.

Soares dos Santos frisou ainda que foram criados quatro mil postos de trabalho e que o investimento realizado ascendeu a 658 milhões de euros.

O presidente do grupo indicou que na Polónia, o principal mercado da Jerónimo Martins, a lei de encerramento aos domingos se traduziu na redução de 21 dias de vendas. Ainda assim, Soares dos Santos mostrou-se satisfeito com a evolução do negócio da Biedronka, a cadeia de supermercados do grupo no mercado polaco.

No ano passado, as marcas próprias representaram 41% das vendas da Biedronka e as promoções foram responsáveis por 39% das vendas. Soares dos Santos indicou que para além da abertura líquida de 77 novas lojas, foram remodeladas 230 lojas da insígnia no ano passado. As visitas diárias aos estabelecimentos da Biedronka superaram os quatro milhões, destacando o CEO da Jerónimo Martins que "80% dos polacos compram regularmente na Biedronka".

O investimento na cadeia de retalho polaca ascendeu a 372 milhões em 2018. "Dado o seu peso no volume de negócios é normal. É na Biedronka que fazemos a diferença", defendeu Soares dos Santos.

(notícia atualizada às 13:33)