Mais de metade dos portugueses que usam Aliexpress reportam problemas nas compras

A Aliexpress lidera a lista de "sites" de comércio eletrónico que gera mais queixas entre os consumidores portugueses, com mais de 52% dos utilizadores da plataforma do grupo chinês Alibaba a reportarem a ocorrência de falhas nas entregas das suas compras nos últimos 30 dias.Dados do Barómetro E-commerce da Marktest, divulgado esta sexta-feira, indicam que a Wish surge em segundo lugar, com 44,8% dos consumidores portugueses a denunciarem problemas, seguindo-se o e-Bay, com 36,4% a apontarem algum tipo de queixa ao serviço prestado.Olhando ao tipo de problemas, 39,5% dos portugueses que fizeram compras na Aliexpress nos últimos 30 dias reportaram atrasos nas encomendas, enquanto 13,8% afirmaram que ainda não as receberam. A recepção de produtos falsificados foi outro problema identificado pelos inquiridos, com os três grandes do comércio eletrónico a aparecerem em destaque.Em sentido inverso, as lojas virtuais da Bertrand, da Lefties e da Mango foram sinalizadas como as que melhores serviços prestam. Segundo o barómetro da Marktest, 93,6% dos compradores da Bertrand indicaram não ter tido qualquer problema nas transações realizadas nos últimos 30 dias. Valores idênticos foram registado no caso da Lefties (93,2%) e da Mango (92,2%).

O Barómetro e-Commerce da Marktest conta com um amostra de 6000 entrevistados entre residentes de Portugal com idade superior a 15 anos.