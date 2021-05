Mercadona abre 21.º super em Portugal e promete criar mais 600 empregos este ano

A Mercadona escolheu a véspera do Dia de Portugal para abrir, precisamente em Guimarães, na Rua Capitão Salgueiro Maia, a sua 21.ª loja no nosso país.

Com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, estando dotado de um parque de estacionamento de 390 lugares, o Mercadona vimaranense é o primeiro da retalhista espanhola nesta cidade e vai gerar 65 novos postos de trabalho.

"Após ter terminado 2020 com 20 lojas em território nacional, as novas aberturas continuam a revelar a forte aposta feita no país, repercutindo-se na criação de quase 600 empregos ao longo do ano, com contratos efetivos desde o primeiro dia", enfatiza a Mercadona, em comunicado.

Pretende abrir em 2021 mais lojas no Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Felgueiras, Valongo, Santa Maria da Feira, Espinho e Vila Nova de Famalicão.

Foi a 2 de julho de 2019 que a Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. A esta inauguração somaram-se, durante esse ano, mais nove lojas, localizadas nos distritos do Porto, Braga e Aveiro.

Com a abertura de mais 10 lojas em 2020, atingindo um total de duas dezenas em Portugal, a Mercadona alcançou um volume de vendas de 186 milhões de euros no nosso país no ano passado.

"Com o objetivo de contribuir para a criação de riqueza no país, a Mercadona pagou 32 milhões de euros em impostos através da empresa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia, onde se situam os novos escritórios inaugurados em junho de 2020",realça o grupo espanhol.

"Durante o mesmo período, criou 800 novos empregos – todos sem termo – finalizando o ano com uma equipa de 1.700 colaboradores e um investimento de 113 milhões de euros", destaca, adiantando que o investimento na abertura de mais nove lojas em 2021 está estimado em 150 milhões de euros.