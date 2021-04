Mercadona vai compensar a Feira com 300 sobreiros e a reabilitação de duas rotundas

O Governo declarou a "imprescindível utilidade pública" da futura superfície comercial da Mercadona em Santa Maria da Feira, pelo que, deferindo um pedido da empresa nesse sentido, deu luz verde à retalhista espanhola para que avance com o abate de 31 sobreiros adultos e 83 sobreiros jovens, numa área de cerca de meio hectare de povoamento desta espécie, para conseguir construir o seu primeiro supermercado neste concelho.

No despacho do ministro da Economia, publicado esta terça-feira, 20 de abril, em Diário da República, Pedro Siza Vieira salienta que em causa está um projeto "gerador de cerca de 60 novos postos de trabalho, fator relevante no atual momento pandémico, já que se receia o encerramento de empresas na região, podendo esta superfície comercial constituir-se como uma alternativa de empregabilidade".

Em declarações ao Negócios, fonte oficial da Mercadona garantiu que, em compensação, "no seu compromisso com a sociedade onde está inserida", vai proceder "à plantação de 300 sobreiros junto ao Castelo de Santa Maria da Feira, proporcionando assim melhorias consideráveis na zona envolvente".

Mais: "a empresa, que tem uma forte preocupação pela componente ambiental e de sustentabilidade, assumiu desta forma a responsabilidade de manter esta nova área por um período de 20 anos", realçou o mesmo responsável da Mercadona.

Adicionalmente, "será realizada pela Mercadona a reabilitação paisagística de duas rotundas existentes no município, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo mesmo, numa área superior a 15 mil metros quadrados", adiantou, ainda, a mesma fonte da retalhista espanhola.

De resto, enfatizou que "a Mercadona procura em todos os projetos uma relação de benefício mútuo com o município em que pretende instalar-se, cumprindo sempre todas as normas e exigências legais em vigor e tendo em conta a avaliação das entidades competentes".

A loja de Santa Maria da Feira é um dos nove supermercados que a Mercadona pretende abrir em Portugal durante o ano de 2021, localizados nos distritos de Aveiro, Braga e Porto, para os quais pretende criar mais de 500 novos empregos, "com contrato efetivo desde o primeiro dia de trabalho", que irão juntar-se aos mais de 1.700 portugueses que já trabalham na empresa, que detém atualmente 20 lojas no nosso país.