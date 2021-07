Mercadona abre terceira loja no Porto e prevê mais sete até ao fim do ano

A cidade do Porto conta, a partir desta terça-feira, com três supermercados da cadeia espanhola Mercadona. A empresa anunciou a abertura da terceira loja na cidade, na Rua de Diogo Botelho, na zona do Fluvial. A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.



Segundo uma nota enviada pela empresa, a nova loja gerou 65 novos postos de trabalho, com contrato sem termo. A área de vendas abrange 1 900 metros quadrados e estão disponíveis 240 lugares de estacionamento, dez dos quais destinados ao carregamento de veículos elétricos.





O novo espaço respeita o conceito de Loja 6.25, com o qual a Mercadona pretende, até 2025, reduzir 25% do plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico gerados nas suas instalações.Citada na nota, Joana Ribeiro, Diretora Regional de Relações Externas do Distrito do Porto da Mercadona, refere que é um "grande orgulho abrir o terceiro supermercado na cidade do Porto, reforçando a nossa presença nesta que é uma das zonas mais antigas da cidade".

Com esta abertura, a Mercadona passa a deter 22 lojas em Portugal. Até ao final do ano, a empresa prevê abrir sete novos supermercados. A próxima abertura está prevista para 27 de julho na cidade de Espinho. No final de 2020, o grupo espanhol contava com mais de 1 700 colaboradores em Portugal.