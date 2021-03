Mercadona distribui 409 milhões em prémios aos colaboradores

409 milhões de euros referentes a prémios de 2020 com os mais de 90.000 colaboradores que formam a equipa.A maior fatia, de 366 milhões, foi distribuída esta segunda-feira, dia 1 de março, através de um prémio por objetivos. Somam-se os 43 milhões que, no passado mês de abril de 2020, foram também recebidos pelos colaboradores "em reconhecimento do compromisso e esforço extraordinário demonstrado durante o início da crise sanitária que o país atravessa", indica a retalhista em comunicado.

o melhor ano de gestão da sua história, garantindo o abastecimento e funcionamento diário de mais de 1.600 lojas em Portugal e Espanha".



A Mercadona já tem uma tradição longa de premiar os trabalhadores. A empresa afirma que há mais de 20 anos que o faz e os acionistas já

distribuíram pelos colaboradores mais de 4.200 milhões de euros.







Os colaboradores da Mercadona, a partir do primeiro ano de antiguidade e no caso de alcançarem as metas e objetivos definidos no início de cada ano, recebem um salário extra, quantidade que ascende a dois salários, depois de cumprirem cinco anos de antiguidade. Neste cenário, o salário líquido de um colaborador base chega a alcançar aproximadamente 1.200 euros líquidos por mês (em média), com subsídios extra e o prémio por objetivos já incluído.





Para a rede de supermercados, os colaboradores permitiram "