Governo autoriza Mercadona a abater 114 sobreiros para construir loja na Feira

Nos terrenos do lugar de Santo André, em Santa Maria da Feira, a Mercadona precisa de abater 31 sobreiros adultos e 83 sobreiros jovens, numa área superior a meio hectare de povoamento desta espécie, para conseguir construir o seu primeiro supermercado neste concelho.

Para isso, necessita da autorização do Governo, que acaba de dar luz à solicitação da retalhista espanhola, através da sua sociedade portuguesa, a Irmãdona Supermercados S.A., segundo despacho publicado esta terça-feira, 20 de abril, em Diário da República.

O despacho, assinado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, alude ao "relevante interesse público, económico e social do empreendimento, bem como a sua sustentabilidade, uma vez que a empresa em causa tem vindo, ultimamente, a aumentar os seus investimentos em Portugal, criando postos de trabalho diretos e alargando o número de fornecedores portugueses".

A favor da construção do supermercado da Mercadona, salienta que em causa está um projeto "gerador de cerca de 60 novos postos de trabalho, fator relevante no atual momento pandémico, já que se receia o encerramento de empresas na região, podendo esta superfície comercial constituir-se como uma alternativa de empregabilidade"

O despacho de Siza Vieira, que data de 12 de abril, tem, ainda, em linha de conta "a inexistência de alternativas válidas para a localização do empreendimento, uma vez que esta permite que a superfície comercial fique perto do centro da cidade de Santa Maria da Feira, sem contudo se localizar numa zona fortemente densificada com espaços habitacionais, e que se trata de uma área com bons acessos rodoviários, cujas infraestruturas suportam a normal atividade de uma superfície comercial, nomeadamente a circulação de veículos pesados".

O despacho condiciona o abate dos sobreiros na área do empreendimento ao licenciamento da obra pela autarquia, assim como à "aprovação e implementação do projeto de compensação, e respetivo plano de gestão", apresentado pela Irmãdona, que prevê "a arborização com sobreiro" numa parcela um pouco superior à que será palco do abate, na Quinta do Castelo, na mesma freguesia feirense.

A loja de Santa Maria da Feira é um dos nove supermercados que a Mercadona pretende abrir durante o ano de 2021, localizados nos distritos de Aveiro, Braga e Porto, para os quais pretende criar mais de 500 novos empregos, "com contrato efetivo desde o primeiro dia de trabalho", que irão juntar-se aos mais de 1.700 portugueses que já trabalham na empresa, que detém atualmente 20 lojas no nosso país.

No distrito do Porto, os cinco novos supermercados irão situar-se no Porto (Rua Diogo Botelho), Matosinhos (Rua Óscar da Silva e Rua Veloso Salgado - Leça da Palmeira - Junto à Exponor), Vila do Conde (Av. General Humberto Delgado), Felgueiras (Rua Dom Manuel I, junto ao Estádio Dr. Machado de Matos) e em Valongo (Av. Oliveira Zina).





No distrito de Aveiro dois novos supermercados Mercadona irão localizar-se em Espinho (Rua 19, junto ao acesso a A29) e, como atrás referido, em Santa Maria da Feira (Rua de Santo André).

Por último, no distrito de Braga, duas aberturas: Guimarães (freguesia de Silvares – N206 - junto à igreja de Silvares) e em Famalicão (Rua S. Julião - junto ao Estádio Municipal).