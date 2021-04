"Supermercado da droga” do Porto dá lugar a loja da Mercadona

Na Rua de Diogo Botelho, junto à antiga zona fabril de Lordelo do Ouro, no Porto, esteve informalmente instalado, durante muitos anos, um lugar que ganhou o cognome de "supermercado da droga".

No século passado, durante quase 80 anos, esses terrenos foram ocupados pela empresa Alumínia, que em 1980 passou a chamar-se Comanor e mudou de atividade, trocando a produção de utensílios de cozinha pelo fabrico de botijas de gás.

A partir de 1996, com o encerramento definitivo desta fábrica, a carcaça industrial que aqui ficou converteu-se numa autêntica "sala de chuto" .

Por ali passavam diariamente 400 pessoas para comprar droga, sendo que cerca de metade ficavam ali a consumir, num local onde também havia prostituição.

Só em março de 2014, alegando motivos de saúde pública, a Câmara do Porto tomou posse administrativa do terreno e avançou para uma ação-relâmpago sobre aquele território, tendo demolido o que restava das antigas instalações industriais.

O vasto terreno ficou completamente limpo, mas os toxicodependentes continuaram a frequentar e a consumir droga no local, agora a céu aberto, pelo que muito mais à vista de quem por ali passava.

Entretanto, o KFC (Kentucky Fried Chicken), em 2016, e o Lidl, em 2019, instalaram-se mesmo ao lado, ocupando a área onde funcionou a falida Cofanor.

Já para os terrenos da antiga Alumínia, a Comanor Imobiliária, sociedade detida pela terceira geração da família do empresário António Miranda, há cerca de um século, avançou com o projeto Retail Park Diogo Botelho.

E qual é a grande âncora deste empreendimento? A espanhola Mercadona, que aqui está a finalizar a construção da sua terceira loja no Porto - mesmo pegada ao Lidl e praticamente em frente ao Supercor, do El Corte Inglés.

Quando é que abre? "Ainda não temos data", respondeu ao Negócios fonte oficial da retalhista espanhola.

Mais nove lojas e 500 empregos em 2021 em Portugal

Após ter terminado 2020 com 20 lojas em Portugal, a Mercadona anunciou recentemente que irá abrir nove novos supermercados em Portugal durante o ano de 2021, localizados nos distritos de Aveiro, Braga e Porto, para as quais pretende criar mais de 500 novos empregos, "com contrato efetivo desde o primeiro dia de trabalho", que irão juntar-se aos mais de 1.700 portugueses que já trabalham na empresa.

No distrito do Porto, os cinco novos supermercados irão situar-se no Porto (Rua Diogo Botelho), Matosinhos (Rua Óscar da Silva e Rua Veloso Salgado - Leça da Palmeira - Junto à Exponor), Vila do Conde (Av. General Humberto Delgado), Felgueiras (Rua Dom Manuel I, junto ao Estádio Dr. Machado de Matos) e em Valongo (Av. Oliveira Zina).

No distrito de Aveiro dois novos supermercados Mercadona irão localizar-se em Espinho (Rua 19, junto ao acesso a A29) e em Santa Maria da Feira (Rua de Santo André).

Por último, no distrito de Braga, duas aberturas: Guimarães (Freguesia de Silvares – N206 - Junto à igreja de Silvares) e em Famalicão (Rua S. Julião - junto ao Estádio Municipal).

A Mercadona indica que estas novas lojas terão uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados e seguem o novo conceito 6.25, que "transmite aos clientes e colaboradores as ações que estão a ser levadas a cabo em relação à redução de plásticos e à gestão de resíduos, permitindo deste modo ouvir os comentários dos clientes no terreno".