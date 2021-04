Mercadona vendeu 186 milhões de euros no primeiro ano completo em Portugal

Os primeiros 20 supermercados da Mercadona em Portugal geraram um volume de negócios de cerca de 186 milhões de euros em 2020, segundo os dados avançados esta terça-feira, 20 de abril, durante a apresentação de resultados da retalhista espanhola.

Durante uma conferência de imprensa transmitida a partir de um dos centros de coinovação da empresa, em Valência (Espanha), o presidente, Juan Roig, mostrou-se "muito satisfeito" com o comportamento no mercado português, onde investiu 113 milhões de euros e pagou 32 milhões de euros em impostos em 2020.

Leia Também Mercadona abre nove supermercados e cria 500 empregos em 2021

Outro aspeto destacado pelo líder da Mercadona foram os 369 milhões de euros em produtos comprados ao longo do último exercício a dezenas de fornecedores portugueses do setor primário e da indústria agroalimentar. "Comprámos o dobro do que vendemos em Portugal", salientou o empresário.





Vila Nova de Gaia (Canidelo e Mafamude), Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Barcelos, Braga, Ovar e São João da Madeira foram as primeiras cidades portuguesas a acolher lojas em 2019. No ano passado, abriu portas em Aveiro (2), Trofa, Valongo, Penafiel, Santo Tirso, Paços de Ferreira, Porto (Campanhã), Águeda e Viana do Castelo.

Leia Também Mercadona distribui 409 milhões em prémios aos colaboradores

No segundo semestre de 2019, após a estreia em solo português, a sociedade constituída para operar no mercado português (Irmãdona) tinha faturado 32 milhões de euros e suportado e cobrado 11 milhões de euros em impostos.

Leia Também Mercadona constrói bloco logístico em Almeirim para servir Lisboa

Este ano, a empresa sediada em Valência vai inaugurar mais nove supermercados – Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Felgueiras, Valongo, Santa Maria da Feira e Espinho – e criar 500 novos postos de trabalho, que somam às mais de 1.700 pessoas já contratadas no país (800 durante o ano passado).



Lucro e compra média sobem na pandemia



Entre Portugal e Espanha, onde soma 95 mil trabalhadores e 1.641 lojas - no país vizinho é líder de mercado com uma quota de 26,4% -, a Mercadona faturou 26.932 milhoes de euros, mais 5,5% do que no ano anterior, e apresentou lucros líquidos de 727 milhões de euros (+17%).



No que toca aos objetivos para 2021, Juan Roig estima um aumento de 3,7% nas vendas, para 27.850 milhões de euros, mantendo o mesmo nível de rentabilidade. Até ao final do ano, está preparado para investir 1.500 milhões de euros e contratar mais 1.600 pessoas.



Os dados partilhados esta manhã por Juan Roig mostram ainda que o número de "tickets" diários nos supermercados baixou 16% devido ao receio mostrado pelos clientes com a pandemia de covid-19. O que fez com que a compra média subisse 26%, para um valor próximo de 29 euros.





Portugal foi o primeiro destino de internacionalização da marca que lidera o retalho alimentar no país vizinho. Começou por instalar a sede no Porto, na zona da Boavista, mas acabou por saltar o rio Douro e mudá-la para os novos escritórios centrais em Vila Nova de Gaia.