Cânhamor investe 15 milhões em fábrica "revolucionária" de produção de blocos de cânhamo

A Cânhamor vai investir 15 milhões de euros numa fábrica "revolucionária" destinada à produção de blocos de cânhamo para a construção civil e que deverá estar operacional já no próximo ano.Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a empresa portuguesa indica que a nova unidade industrial, que vai ser instalada num terreno com uma área de 36.500 metros quadrados, na freguesia de Garvão, no município de Ourique, será "primeira e única fábrica do mundo a controlar todo o processo produtivo", ou seja, desde a matéria prima até ao fabrico e venda do produto final."Até ao momento, compramos a matéria-prima e produzimos os blocos de cânhamo. A nova fábrica vai-nos permitir abrir um novo ciclo e controlar todo o processo produtivo. Ao mesmo tempo, vamos estar mais dependentes dos agricultores e da comunidade local e menos dependentes dos importadores habituais", explica o diretor da Cânhamor, Elad Kaspin.A nova unidade, que vai permitir aumentar 30 vezes mais a produção, surge na sequência de um maior apetite por soluções amigas do ambiente. "Os blocos de cânhamo - ECOblocos - são uma opção de construção sustentável 100% ecológica, amigos do ambiente e económicos e, no setor da construção, ainda não há muitas opções sustentáveis disponíveis no mercado", realça o mesmo responsável, dando conta de que a "procura por materiais mais alternativos e ecológicos está a aumentar" e que "as pessoas com uma consciência ambiental maior optam por trabalhar com esta solução".Os planos da empresa passam também por "trabalhar diretamente com a comunidade local - e incentivar os agricultores a produzirem a matéria-prima - aumentar os postos de trabalho, encurtar o tempo de produção e reduzir os custos e o preço da venda do produto final", assinala.Criada em 2021, a Cânhamor é descrita como a primeira empresa produtora de cânhamo em Portugal que apresenta uma solução 100% ecológica para a construção civil.Os ECOblocos figuram como "uma alternativa ao material utilizado na construção convencional" e "além de toda a vertente sustentável, os blocos de cânhamo são mais duradouros, leves e resistentes, permitem um melhor isolamento térmico, são respiráveis, absorvem naturalmente a humidade, são resistentes ao fogo, garantem um melhor isolamento acústico e permitem criar um ambiente mais saudável e livre de toxinas, bactérias indesejadas, vírus, pragas e bolores", enfatiza a Cânhamor.