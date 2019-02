Teixeira Duarte reduz 438 milhões à dívida com venda de ativos

A venda do Lagoas Park, Lusoponte e da gestora do edifício do Hospital de Cascais permitiram ao grupo reduzir 39% da dívida financeira líquida. Já no ativo estas operações implicaram uma redução de 420 milhões.

A Teixeira Duarte reduziu a sua dívida financeira líquida em 459 milhões de euros no ano passado, para 719 milhões de euros, o que representa uma redução de 39% face a 2017.

Num comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, em que avança alguns valores consolidados relativos aos resultados do último exercício, o grupo explica que essa redução de 458 milhões de euros da dívida financeira se deveu em 20 milhões aos resultados da atividade e o restante às alienações de ativos que concretizou.





Entre essas vendas contam-se a totalidade das ações que o grupo detinha na Lagoas Park e na Lusoponte e de 90% da participação detida na TDHOSP, a gestora do edifício do Hospital de Cascais.



A construtora liderada por Pedro Teixeira Duarte tinha anunciado em Junho do ano passadoque tinha fechado a venda da sociedade Lagoas Park a uma subsidiária do fundo europeu de "private equity" Kildare por um valor de 375 milhões de euros.



A posição de 7,5% na Lusoponte foi vendida à Vinci Highways e à Lineas, do grupo Mota-Engil pelo preço global de 23,3 milhões de euros.