Alvalade aplaudiu jogadores, apupou presidente e festejou triunfo

Numa semana marcada pelo desentendimento entre o plantel e o líder 'leonino', os sinais de apoio começaram logo no aquecimento, assim que os guarda-redes Rui Patrício, Salin e Pedro Silva subiram ao relvado, e continuaram quando os restantes atletas apareceram perante os adeptos, antes do embate frente aos pacenses, da 29.ª jornada da I Liga.

O tom foi idêntico quando os futebolistas recolheram ao balneário, findo o período de aquecimento, sendo que William Carvalho, ausente por lesão, também foi alvo de aplausos pelo aniversário celebrado na véspera.

O contraste, ainda que ténue, surgiu da bancada onde se encontra a Juventude Leonina, principal claque do clube, que exibiu uma faixa com a seguinte mensagem: "Jogadores: amar e sentir o clube, tudo o que vocês não sentem."

Contudo, o desagrado apareceu minutos antes do início da partida, assim que Bruno de Carvalho surgiu no relvado e se dirigiu para o banco. A maioria dos adeptos assumiu as 'dores' do plantel e apupou fortemente o presidente, pedindo-lhe que se demitisse do cargo.

O golo de Bas Dost, aos 20 minutos, deu o mote para que os jogadores celebrassem e se unissem num abraço conjunto, enquanto Bruno Carvalho, pelas imagens transmitidas pela televisão, não esboçou qualquer reacção, mantendo-se sentado no banco de suplentes, ao lado do 'team manager', André Geraldes.

Quando Bruno Esteves apitou para o intervalo, as 'bancadas' brindaram o presidente com novo coro de assobios, o mesmo acontecendo quando este regressou para a segunda parte e cujo início marcou novos pedidos de demissão por parte dos adeptos.

O segundo e último tento do triunfo, anotado por Bryan Ruiz, uniu mais uma vez todos os jogadores, inclusive os que se encontravam no banco.

Assim que o árbitro deu por terminado o jogo, as atenções viraram-se para o banco e para Bruno de Carvalho, que se sentiu mal e teve de sair do relvado amparado por duas pessoas, enquanto se queixava de dores na zona lombar.

Alheios à indisposição do presidente, jogadores e equipa técnica foram ao topo onde se encontram as claques e retribuíram as palmas, antes de percorrerem o relvado e agradecerem a todos os adeptos, que se despediram dos atletas, gritando "Sporting, Sporting, Sporting".

O presidente Bruno de Carvalho criticou na quinta-feira as exibições de alguns jogadores do Sporting, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.

Na sexta-feira, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgaram um comunicado em que manifestaram "desagrado" com as críticas do presidente do clube.

Em resposta, Bruno de Carvalho partilhou um texto no Facebook, visível para os seus amigos na rede social, em suspendia os jogadores que subscreveram um comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.

No sábado, o treinador da equipa, Jorge Jesus, afirmou que os futebolistas não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e garantiu que Bruno de Carvalho lhe deu "liberdade para convocar os jogadores" que entendesse para o jogo de hoje com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, o que aconteceu, com os 'leões' a vencerem por 2-0.

Antes do encontro, Bruno de Carvalho voltou a colocar um 'post' no Facebook a criticar os futebolistas, afirmando que "serão mantidos os processos disciplinares" aos jogadores, que mancharam "o bom nome do presidente e do clube".