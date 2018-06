Ex-líder da Juve Leo foi detido

Fernando Mendes, antigo líder da claque Juventude Leonina, foi detido com mais três pessoas, numa operação policial levada a cabo esta noite, avançou a TSF.

As detenções estão ligadas ao caso das agressões a jogadores e staff do Sporting na Academia de Alcochete.

Segundo a CMTV, tudo indica que os restantes elementos detidos também façam parte da Juve Leo, sendo que um deles será Nuno Torres, o condutor do polémico BMW azul que entrou e saiu das instalações no dia das agressões. Outro será ‘Aleluia’, como é conhecido no universo das claques leoninas.