O juiz de instrução criminal decretou a prisão preventiva para os 23 detidos por suspeita de agressão a jogadores do Sporting, refere a Sábado No domingo, o Ministério Publico defendeu a aplicação de prisão preventiva de todos os arguidos, invocando "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de actividade criminosa" e "perturbação da ordem pública".Os 23 arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.