Líderes da Juve Leo foram retirados de Alcochete num BMW

Após a fuga da maioria dos adeptos, um BMW azul entrou no centro de treinos de Alcochete para retirar os líderes da claque, segundo adianta a Revista Sábado.

O terror na academia do Sporting durou cerca de meia hora. Depois disso o grupo de 50 adeptos, que terá agredido jogadores e equipa técnica, fugiu: uns abandonaram as instalações pela porta principal, outros saltaram a vedação e alguns mantiveram-se ainda dentro da academia.





No entanto, o segurança que se encontrava na portaria recebeu uma chamada de Ricardo Vaz, elemento do Gabinete de Apoio aos jogadores, dizendo-lhe para "deixar entrar nas instalações um veículo de marca BMW de cor azul(…), sendo que essa viatura foi buscar os líderes das claques", segundo avança a revista Sábado.



Informações que constam no depoimento prestado pelo segurança da empresa, a que a Sábado teve acesso.