"Rei dos frangos" já tem um administrador na SAD do Benfica

O novo conselho de administração da SAD do Benfica passa a contar com nove elementos em vez dos anteriores seis, uma solução encontrada para cumprir a lei da paridade de género e, simultaneamente, acomodar a nomeação de um administrador por José António dos Santos, o empresário conhecido por "rei dos frangos", que detém 16,38% do capital da sociedade anónima desportiva.Em comunicado enviado à CMVM, a administração da SAD indica a eleição dos novos órgãos sociais para o quadriénio 2021/2025.Rui Costa, presidente do Benfica, mantém-se como presidente do conselho de administração, que inclui ainda Domingos Soares de Oliveira, CEO do grupo Benfica.Integram ainda o "board" Luís da Silva Mendes, Manuel Gorjão Henriques de Brito, Maria Gabriela da Câmara Pestana, Maria do Rosário Amado Pinto Correia, Maria Rita Sampaio Nunes, Lourenço Pereira Coelho - todos por indicação da administração cessante - e António Pires de Andrade, como representante de José António dos Santos.A nomeação de Pires de Andrade leva a que não tenha sido eleito o último elemento proposto pela administração, Rui Vieira do Passo.O Negócios sabe que a nomeação de um administrador por José António dos Santos causa desconforto na restante administração, estando, aliás, a ser estudada uma forma de "governance" que poderá passar por uma comissão executiva, que teria acesso a matérias mais sensíveis.