SAD do Benfica alarga administração a nove elementos por causa do "rei dos frangos"

A administação da SAD benfiquista apresentou uma nova proposta que alarga de seis para nove o número de membros do conselho de administração.A proposta surge após o empresário José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos", ter indicado a intenção de nomear um administador - um direito que lhe assiste por deter mais de 10% do capital social (o empresário detém 16,38%) -, o que motivou a suspensão da assembleia-geral do passado dia 6 de janeiro.Essa intenção levaria à substituição de Maria do Rosário Amado Pinto Correia por António Pires de Andrade, que já foi presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, e proposto por José António dos Santos. Esta solução, contudo, faria com que a SAD incumprisse a lei da paridade, ficando com apenas uma mulher entre seis administradores, quando a lei obriga a que o género menos representado tenha pelo menos um terço dos administradores.Agora, a administração mantém Rui Costa como proposto para presidentes, seguindo-se Domingos Soares de Oliveira, Luís da Silva Mendes, Manuel Gorjão Henriques de Brito, Maria Gabriela da Câmara Pestana, Maria do Rosário Amado Pinto Correia, Maria Rita Sampaio Nunes, Lourenço Pereira Coelho e Rui Vieira do Passo.Desta forma, caso José António dos Santos insista na nomeação de António Pires de Andrade, este irá substituir Rui Vieira do Passo.O Negócios sabe que a nomeação de um administrador por José António dos Santos causa desconforto na restante administração, estando, aliás, a ser estudada uma forma de "governance" que poderá passar por uma comissão executiva, que teria acesso a matérias mais sensíveis.