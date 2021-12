Atena passa a controlar capital da Cariano com conversão de dívida de 27 milhões

A Atena Equity Partners passou a controlar a totalidade do capital da empresa especializada em parques eólicos Cariano, juntamente com o CEO, Rui Bacalhau, após um investimento de 27 milhões de euros. A capitalização resulta da conversão de dívida em capital, no seguimento da aprovação do plano de reestruturação e investimento da empresa.Em setembro, o fundo resgatou a empresa da insolvência pedida por um outro fundo . Apresentada à insolvência pela Explorer Investments, que gere e assessora fundos com ativos superiores a 1,4 mil milhões de euros, a Cariano foi recuperada pela Atena, a "private equity" que detém, entre outras empresas, a rede de clínicas dentárias Malo.



Agora, a private equity converteu a dívida em capital, segundo anunciou esta terça-feira em comunicado. Explica que, apesar da situação passada, em 2021 a Cariano deverá apresentar um volume de negócios de cerca de 4,5 milhões de euros.





"A Cariano tem hoje uma estrutura financeira sólida o que, a par da sua equipa de excelência, lhe permitirá ter uma posição liderante neste mercado e encarar o futuro com otimismo e confiança", diz Victor Guégués, founding partner da Atena, citado em comunicado."O crescimento do mercado de energias renováveis, o surgimento de novos segmentos e o aprofundamento das relações com os atuais clientes são catalisadores do desempenho futuro da empresa. O nosso projeto será ancorado no saber fazer, nos equipamentos distintivos e na competência técnica dos nossos profissionais", acrescenta.

A Atena foi assessorada juridicamente no processo de Investimento da Cariano pela Garrigues. Os beneficiários últimos dos fundos geridos pela Atena são, para além da sua própria equipa de gestão com uma participação significativa, exclusivamente instituições internacionais europeias e norte-americanas, onde se incluem fundações, universidades, seguradoras e fundos de pensões.