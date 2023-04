Tavares de Arrifana compra Cariano ao fundo Atena

Há cerca de 40 anos, Ilídio Tavares decidiu emigrar para a Venezuela, onde iniciou a sua atividade empresarial ligada a equipamentos para apoio à construção. Em 1984, fundou a Montajes Tagar, empresa que participou em grandes obras públicas, como o Metro de Caracas.

Entretanto, em 1998, com a chegada do já falecido Hugo Chávez à presidência da Venezuela, e antevendo a instabilidade que iria gerar-se neste país, Ilídio Tavares regressa a Portugal no ano seguinte.

Em Arrifana, Santa Maria da Feira, funda a EuroTagar, que atua precisamente no negócio que já conhecia – as autogruas, operando no ramo do aluguer de gruas de torre e, posteriormente, gruas móveis.

Mais tarde, o chamado grupo Tagar decide especializar-se no setor eólico, garantindo que "foi responsável pela concretização de quase todos os grandes parques eólicos em Portugal".

Uma solidez que lhe conferiu notoriedade para a necessária expansão internacional, estando atualmente presente "em mais de 10 países no mundo, na Europa, África e América Latina".

Abril de 2023: a EuroTagar notificou a Autoridade da Concorrência da aquisição de 100% do grupo Cariano à "private equity" Atena Equity Partners.

A operação de compra da empresa leiriense de aluguer de gruas para montagens industriais e de torres eólicas, que inclui a Value Crane, uma outra empresa do grupo, surge 20 meses depois de Atena ter adquirido a Cariano a um fundo da Explorer Investments.

Após resgatar a Cariano da insolvência, a Atena viria a reestruturar a empresa, num investimento de 27 milhões de euros através da conversão de dívida em capital.

Atena explica venda da Cariano ao grupo Tagar

"A Atena Equity Partners chegou a um princípio de acordo com o grupo Tagar para a alienação do grupo Cariano, capitalizando o trabalho de reorganização e reforço da sua sustentabilidade realizado no último ano e meio", explicou ao Negócios fonte oficial da "private equity" que detém, entre outras empresas, a rede de clínicas Malo.

"Com efeito, o investimento da Atena permitiu à Cariano desenvolver-se e crescer, tendo gerado um forte interesse no mercado", enfatizou a mesma fonte, sem revelar o valor da transação, considerando que "o acordo com o grupo Tagar, que está sujeito à aprovação pela Autoridade da Concorrência, vai permitir manter as competências da empresa em Portugal e alargar os seus horizontes, valorizando os seus colaboradores e criando oportunidades para os clientes".

Recorde-se que o grupo Tagar anunciou, no verão passado, o arranque da construção do Centro Empresarial de Espinho, com uma aposta em pavilhões "ecoindustriais", sustentabilidade e eficiência energética, num investimento estimado em 28 milhões de euros e que deverá ser concluído no próximo ano.