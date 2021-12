Atena compra Sidefarma a Salvador Fernandes

Fundada em 1977 por franceses, a farmacêutica Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica passou em 1985 para as mãos dos alemães da Asta Medica, que viria a vender a empresa, em 2001, a Salvador Fernandes.

Uma década depois, o empresário português acaba de vender a Sedifarma à Atena Equity Partners.

Empresa especialista na comercialização e fabrico de formas farmacêuticas próprias e de terceiros, a Sidefarma "deverá registar um volume de negócios de 12 milhões de euros em 2021, empregando mais de 100 colaboradores", refere a "private equity" Atena, em comunicado.

A Sidefarma conta com uma unidade fabril no Prior Velho, em Loures, "cuja capacidade foi expandida nos últimos anos, proporcionando uma vantagem competitiva no mercado português, mas também contribuindo para o crescimento das exportações".

Para além de produtos próprios, a Sidefarma trabalha em regime de "contract manufacturing" para algumas das principais empresas mundiais do setor, realça a Atena.





Entre os produtos fabricados e comercializados estão medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, cosméticos, dispositivos médicos, medicamentos hospitalares e biocida.

"A área da saúde regista uma procura crescente a nível mundial e a Sidefarma é uma empresa de forte potencial que nos permite explorar esta tendência. Com as suas competências fabris e tecnológicas, a empresa pode aproveitar o crescimento sustentado do setor farmacêutico, tanto a nível nacional como internacional", afirma Miguel Lancastre, founding partner da Atena Equity Partners.

"A estratégia prevê a potenciação da capacidade instalada, o reforço da equipa de gestão, a melhoria contínua de processos e a dinamização da atividade comercial", adianta o mesmo gestor.

A Sidefarma vem reforçar o portefólio de investimentos do Fundo Atena II, que em este ano já concretizou, entre outras operações, a aquisição do Hospital Particular de Almada e da Cariano, empresa de aluguer de gruas para montagens industriais e de torres eólicas, incluindo serviços de transporte especial no mercado ibérico.

Além destas três empresas, a Atena Equity Partners conta na sua carteira com a rede de clínicas dentárias malo Clinic, a Simi (engenharia), a Prado Cartolinas da Lousã (papel) e a Wemold, que resultou da junção de um conjunto de sociedades de moldes (a Tecnifreza, a E&T e a Planitec).

A Atena Equity Partners apresenta-se como "uma sociedade de capital de risco que investe em empresas portuguesas líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus setores", com os seus fundos a apostar "em situações de investimento onde o seu envolvimento operacional acrescente valor significativo, tais como consolidações setoriais, sucessões, reestruturações e ‘carve-outs’".

A aquisição da Sidefarma "enquadra-se no âmbito da temática da sucessão empresarial, tendo os anteriores acionistas reconhecido o valor acrescentado da opção pela alienação da empresa à Atena Equity Partners", enfatiza a mesma capital de risco.

A Atena foi assessorada na aquisição da Sidefarma pela Cuatrecasas , tendo o vendedor sido assessorado pela CCA.

Para além da própria equipa de gestão, os fundos geridos pela sociedade de capital de risco "têm como beneficiários últimos instituições europeias (não-nacionais) e norte-americanas, onde se incluem fundações, universidades, seguradoras e fundos de pensões".