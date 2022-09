Barraqueiro quer aeroporto privado em Santarém dentro de três anos

Leia Também Novo aeroporto de Lisboa: uma polémica com mais de 50 anos

O aeroporto privado regional que o Grupo Barraqueiro prevê construir Santarém poderá ficar pronto em três anos e custar mil milhões de euros. Terá só uma pista, capacidade até 10 milhões de passageiros e tem o sector da carga na mira, avança o Público Estudada durante três anos com recurso a consultoras especializadas internacionais, a localização prevista para a infraestrutura privada será entre a estação da Mato Miranda, na linha do Norte, e a estação de serviço da BP, na A1.O grupo está também disponível para avançar para um aeroporto regional a 80 quilómetros de Lisboa, vocacionado também para servir a região Centro, com um investimento de mil milhões que permitiria construir um aeroporto com uma pista de 3.300 metros e uma capacidade para 10 milhões de passageiros por ano, sendo financiado por taxas aeroportuárias.Para um aeroporto maior, com três pistas paralelas e 100 milhões de passageiros por ano, o investimento aumentaria para 4,5 mil milhões de euros.A Barraqueiro está disposta a avançar para este investimento uma vez que, do ponto de vista legal, a concessão do aeroporto Humberto Delgado à francesa Vinci inclui um raio de 75 quilómetros em torno do qual não pode haver concorrência. A localização de Santarém fica a 80.Com previsões – que se têm revelado acertadas – de que o aeroporto de Lisboa crescerá até aos 50 milhões de passageiros em 2035 (em 2019, bateu o recorde de 31 milhões e os números atuais aproximam-se desse valor), os estudos dos consultores internacionais da Barraqueiro asseguram que haverá sempre mercado para Santarém, independentemente das soluções que estão em cima da mesa para Montijo ou Alcochete.Há mais: a carga aérea. A Amazon tem uma plataforma em Leipzig, mas pretende instalar-se mais a sul para servir a Europa do Sul e o Norte de África. Portugal e, neste caso, Santarém, poderia tentar ser a localização escolhida, pois será difícil que Lisboa pudesse aguentar mais tráfego aéreo de mercadorias.Para este grupo privado, a ideia é avançar com este projeto independentemente da decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Mas se o Governo acabar por escolher esta localização a Barraqueiro pretende fazer parte dessa solução. E, se assim for, o Estado arrisca-se a ter no aeroporto o parceiro que já teve um peso significativo no capital na TAP.