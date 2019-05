Boyden abre no Porto 15 meses depois da saída de Rui Rio

Depois de ter saído da Câmara do Porto, da qual foi presidente entre 2001 e outubro de 2013, Rui Rio afastou-se da política e, em março do ano seguinte, assumiu funções de "partner" (parceiro) e consultor sénior na Boyden e na Neves de Almeida, empresas especializadas na gestão de recursos humanos.

Rio esteve na Boyden durante quase quatro anos, tendo saído para assumir a presidência do PSD, partido que lidera desde fevereiro do ano passado.

Apresentando-se como "a primeira empresa internacional de ‘executive search’ a chegar ao mercado português", instalando-se em Lisboa, em 1986, a Boyden Portugal chega agora ao Porto, com a abertura de um escritório no Bom Sucesso Trade Center.

O escritório da Boyden no Porto "arranca com um ‘partner’ e dois consultores", adiantou ao Negócios fonte oficial da empresa.

A multinacional de gestão de recursos humanos escolheu Bernardo Costa Macedo para liderar a sua operação na Invicta, "tendo-o igualmente nomeado ‘partner’", avança a Boyden, em comunicado.

"A abertura do escritório no Porto apoia a estratégia da Boyden Portugal de continuar a prestar aos seus clientes serviços de excelência alicerçados nas melhores práticas e numa exemplar integridade, posicionar a empresa e alcançar uma cada vez maior relevância no panorama nacional e internacional", afirma Fernando Neves de Almeida, "country manager" da Boyden Global Executive Search Portugal.

Bernardo Costa Macedo, licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, trabalhou 27 anos na Accenture, tendo liderado o escritório do Porto daquela organização durante 15 anos. Mudou-se para São Paulo, Brasil, em 2010, onde liderou a área de Infrastructure and Transportation da Accenture na América Latina até finais de 2014, momento em que regressou a Portugal, tendo integrado a Boyden como "advisor" no início de 2017.

"O desafio de ser ‘partner’ na Boyden vem reforçar a importância e a responsabilidade do recrutamento profissional para o desenvolvimento e crescimento das empresas e dos mercados, uma vez que os recursos humanos são o ‘asset’ mais importante de uma empresa e esta tem de os cuidar bem, seja na atração ou na retenção de talento", considera Bernardo Costa Macedo.