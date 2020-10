Ex-patrão de Rui Rio abandona liderança da Boyden Portugal

Vinte e três anos depois de ascender à liderança da operação da Boyden em Portugal, Fernando Neves de Almeida deixa o cargo de "managing partner" desta multinacional especializada no recrutamento de quadros de topo.

O gestor de recursos humanos que deu emprego a Rui Rio quando saiu da Câmara do Porto – o ex-autarca foi sócio e consultor durante quase quatro anos, saindo em 2018 para assumir a presidência do PSD – escreveu numa publicação na página do LinkedIn que "chegou a altura de passar o testemunho".

"Ao longo destes anos que tive o privilégio de liderar a Boyden, passamos de uma empresa residual no nosso setor a líderes de mercado. Claro está que isso só foi possível graças a uma equipa de excelência que me tem acompanhado ao longo dos anos e que me enche de orgulho poder dizer que os liderei. Mas, como tudo na vida, os ciclos têm um fim e o meu ciclo chegou ao fim", relatou.

Leia Também Boyden abre no Porto 15 meses depois da saída de Rui Rio

O também fundador e presidente não executivo da Neves de Almeida HR Consulting entrou em 1997 para o escritório da Boyden em Lisboa. Mestre em Gestão pela Universidade Católica, preside atualmente ao Comité de Remunerações dos CTT e é membro do mesmo órgão na REN. Entre as várias obras publicadas sobre as temáticas de recursos humanos e da psicologia aplicada à gestão estão os livros "Psicologia para gestores", "A sorte dá muito trabalho" e "A arte de gerir pessoas".

Leia Também Pandemia força mudança nas regalias e nas operações das empresas

Neves de Almeida vai continuar ligado à Boyden e promete "tudo [fazer] para facilitar a tarefa" ao sucessor, Luís Melo, que entrou para a organização em 2001 e em apenas quatro anos acabou promovido a sócio local e internacional. É formado em Gestão pela Universidade Lusíada, fez um MBA na Nova de Lisboa e até aqui tinha acompanhado sobretudo os setores da distribuição, bens de consumo, retalho, farmacêutico e tecnologias de informação.

Leia Também Covid abre garagens e muda horários nos escritórios

Depois de expressar a "honra e enorme responsabilidade" de ocupar este cargo, Luís Melo utilizou a mesma rede social para prometer que "tudo [fará] para que os próximos anos sejam tão bem-sucedidos como os primeiros vinte, tendo a [seu] lado a equipa de excelência que a Boyden já possui". "Para os nossos clientes, digo que se já gostavam de trabalhar connosco, vão continuar a gostar. Para os outros, recomendo que está na hora de experimentar", acrescentou.

Para os nossos clientes, digo que se já gostavam de trabalhar connosco, vão continuar a gostar. Para os outros, recomendo que está na hora de experimentar. Luís Melo, novo "mananing partner" da Boyden Portugal

Apresentando-se como "a primeira empresa internacional de ‘executive search’ a chegar ao mercado português", a norte-americana Boyden instalou-se na capital portuguesa em 1986. Em maio do ano passado abriu finalmente um escritório no Porto , situado no Bom Sucesso Trade Center, que é liderado por Bernardo Costa Macedo.