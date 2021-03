Sonae sobe dividendo para os 4,86 cêntimos

A Sonae anunciou que irá pagar um dividendo de 4,86 cêntimos por ação relativamente ao exercício de 2020, acima do valor entregue no ano anterior.





Esta proposta chega apesar de a empresa liderada por Cláudia Azevedo apontar um ano difícil, "fortemente penalizado por impactos relacionados com a pandemia". A cotada tem tido uma política de crescimento anual no valor do dividendo desde 2014. O dividendo proposto fica ainda 5% acima do dividendo distribuído no último ano.

A Sonae fechou o ano de 2020 com lucros de 71 milhões de euros, uma quebra de 57,2% face ao resultado líquido de 166 milhões de euros registado no ano anterior.



O dividendo corresponde a um dividend yield de 7,4%, com base na cotação de fecho de 31 de dezembro de 2020 (que se situou nos 66 cêntimos), e a um payout ratio de 85% do resultado direto consolidado atribuível aos acionistas da Sonae.



A cotada tem, nos registos da Bloomberg, sete recomendações de compra e um preço alvo de 1,35 euros, o que representa um potencial de retorno de 87,5%.



(Notícia atualizada às 08:15 com valor retificado do dividendo)