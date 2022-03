Sonae investe 83,5 milhões para chegar aos 90% na Sierra

A Sonae SGPS anunciou esta quinta-feira, 17 de março, que adquiriu mais 10% do capital social da Sierra à Grosvenor por 83,5 milhões de euros, passando a deter 90% do seu braço imobiliário.

O preço agora pago nesta operação pelo grupo da Maia "representa um desconto implícito de cerca de 10% sobre o NAV [valor líquido dos ativos] da Sierra no final de 2021, na sequência do exercício pela Grosvenor do direito de ‘put option’", realça a Sonae nas contas do grupo relativas a 2021, em comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Leia Também Sonae regista maior lucro dos últimos oito anos. Receitas atingem valor recorde

Uma transação que ocorre um ano de ter reforçado a sua posição na Sierra para 80%, através da compra de 10% à Grosvenor por 82,2 milhões de euros.

Nos últimos quatro anos, o grupo liderado por Cláudia Azevedo desembolsou cerca de 421 milhões de euros no reforço de 50% para 90% da Sierra, tendo a parceria de 50/50% com a Grosvenor, fechada em 2005, sido desfeita em julho de 2018 quando passou a deter 70% da dona de centros comerciais como o Colombo e o NorteShopping, através da compra de 20% à companhia britânica por 255 milhões de euros.

"O principal impacto desta operação nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo será a transferência de Reservas de ‘Interesses Sem Controlo’ para ‘Capital Próprio do Grupo’, uma vez que a Sonae já detém uma participação de controlo na Sierra", observa a Sonae.