E acrescentou: "Relativamente à TAP, onde o Estado já é acionista, todos nós sabemos que o setor da aviação foi um dos que sofreu de forma mais devastadora esta situação de crise. Sabíamos, também, que já havia vontade de alguns acionistas de alienarem as suas posições. E sabemos que é uma empresa estratégica para o país", resumiu.



A possibilidade estende-se a outras empresas. "Obviamente que não podemos excluir a possibilidade de nacionalizar a TAP ou outra empresa que seja absolutamente fundamental para o país e que não possamos correr o risco de a perder no final desta crise", concluiu.



Montijo é para construir



Durante a mesma entrevista, o primeiro-ministro garantiu, ainda, que o Governo continua a esperar que o calendário para a construção do novo aeroporto da região de Lisboa, no Montijo, seja cumprido como previsto. Isto apesar da quebra na procura turística que é antecipada.



"Haverá, seguramente, uma quebra no turismo nos próximos anos", admite António Costa. Contudo, ressalva, "essa quebra não compromete os cenários de desenvolvimento de infraestruturas, como o novo aeroporto". Esse, assegura, "será sempre essencial, porque, como vimos no ano passado, o crescimento foi muito superior ao que era esperado".



Para além disso, reforçou, "este não é o momento de desinvestir, é o momento de investir". Ao mesmo tempo, "há condições contratuais que são para cumprir" e, por isso, "têm de ser criadas condições institucionais para que isso aconteça".



Assim, as obras de construção do novo aeroporto, que estavam previstas arrancar este ano, deverão manter-se como planeado. "O investimento é exclusivamente privado. Nos contactos que temos tido com a ANA, e não obstante o gigantesco prejuízo que estão a ter, têm-nos transmitido que pretendem manter o calendário como previsto", concluiu António Costa.

