Miguel Frasquilho: "Nacionalização da TAP não pode ser descartada"

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou esta quinta-feira no Parlamento que "uma eventual nacionalização não pode ser descartada", o mesmo acontecendo com um reforço da posição por parte do acionista Estado, que tem hoje 50% da companhia aérea.

"Nenhum cenário pode ser descartado", afirmou o responsável, que lembrou que nos EUA o pacote de apoio ao setor envolve a tomada de participação na estrutura acionista de várias transportadoras. Migue Frasquilho disse que a TAP já pediu auxílios ao Estado e tem "a expectativa de conhecer a resposta muito em breve", acrescentando que há ajudas de que está a usufruir, como seja o diferimento das contribuições para a Segurança Social e o recurso ao lay-off simplificado. "A TAP tem a vantagem de ter o Estado como acionista e pode contar com apoio do Estado como soberano", afirmou.