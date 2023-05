A EDP Renováveis anunciou esta terça-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que assinou um acordo virtual de compra e venda de energia (Virtual Power Purchase Agreement ou PPA, na sigla inglesa) a longo prazo com o grupo global retalhista de moda Inditex, que detém marcas como a Zara ou a Massimo Dutti.De acordo com a energética, a energia renovável que vai ser virtualmente fornecida à Inditex será produzida a partir de uma carteira de energia eólica de cerca de 55 MW que a EDPR está a desenvolver no norte de Espanha. Ou seja, a eletricidade produzida ao abrigo deste acordo não irá diretamente dos respetivos parques eólicos para as instalações da Inditex, sendo em vez disso injetada na rede, sendo que o grupo retalhista detém os direitos virtuais da energia que contratou."Prevê-se que os parques eólicos produzam mais de 170 GWh por ano, evitando assim a emissão de mais de 73 mil toneladas de CO2 por ano com a produção desta energia. A entrada em funcionamento dos projetos está prevista para 2025 e 2026", informou a EDP Renováveis no mesmo comunicado. O objetivo da empresa é desenvolver cerca de 17 GW de energias renováveis entre 2023 e 2026.No plano de negócios atualizado, a EDP Renováveis comprometeu-se também a investir 20 mil milhões de euros até 2026 para adicionar mais projetos renováveis à sua carteira, 40% dos quais em tecnologias onshore em países europeus.Para a energética com sede em Madrid e presença em 28 mercados da Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico, trata-se de uma "importante parceria com um parceiro relevante"."Este acordo faz parte do nosso compromisso de alcançar uma transição sustentável para fontes mais limpas de energia e de aumentar a independência energética dos mercados onde estamos presentes", disse Duarte Bello, COO da EDPR na Europa e América Latina, no mesmo comunicado.A celebração de novos contratos de longo prazo com clientes empresariais é a forma que a EDPR escolheu para reforçar o seu perfil de baixo-risco e a sua estratégia de crescimento, remata o comunicado.