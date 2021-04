Supermercados podem voltar a vender roupa e brinquedos a partir de 5 de abril

Leia Também Impacto da proibição de venda de roupa nos hipermercados é "grande". Setor espera que caia na próxima semana

Leia Também Esplanadas e pequeno comércio podem reabrir a 5 de abril

Os super e hipermercados vão poder voltar a vender bens como vestuário, brinquedos e equipamentos desportivos a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de abril. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, durante a conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros, que confirmou as medidas da segunda fase do desconfinamento.Segundo António Costa, "os estabelecimentos que vendiam produtos e deixaram de poder vender para não fazerem concorrência desleal aos que estavam fechados vão passar a poder vender os mesmos bens que passaram a poder ser vendidos na via pública".Os supermercados estavam impedidos de vender artigos têxteis, brinquedos, equipamentos desportivos e artigos de decoração desde o passado dia 18 de janeiro. Segundo a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, esta medida teve um "grande impacto" na faturação do retalho, uma vez que estes bens representam 30% a 40% do espaço físico das lojas.Esta será a única alteração ao setor do retalho a entrar em vigor na próxima semana, além da reabertura das lojas com até 200 metros quadrados e porta para a rua, uma vez que os horários de funcionamento mantêm-se inalterados. Os supermercados podem funcionar até às 21h durante a semana e até às 19h aos fins de semana e feriados.