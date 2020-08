Gonçalo Santos Andrade: “Não faz sentido” separar Agricultura e Coesão

O presidente da Portugal Fresh critica o “esvaziamento” do Ministério da Agricultura e defende que o país sairia a ganhar se houvesse uma fusão com a Coesão Territorial e as Florestas.

Gonçalo Santos Andrade: “Não faz sentido” separar Agricultura e Coesão









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.