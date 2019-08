Regulador garante "monitorização aprofundada" dos preços dos combustíveis durante a greve  

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) anunciou esta terça-feira que se a greve dos motoristas avançar a partir de 12 de agosto, estará no terreno a vigiar os preços dos combustíveis.



"No âmbito das suas funções de fiscalização e supervisão do setor petrolífero nacional, [a ENSE ] nas próximas semanas efetuará a monitorização de forma aprofundada da evolução dos preços médios de venda ao público dos combustíveis rodoviários registados junto do balcão único", refere um comunicado do regulador.