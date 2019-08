Pardal Henriques: "Não podemos desconvocar a greve só com promessa de mediação"

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) não vai desconvocar a greve agendada para 12 de agosto tendo por base apenas a promessa de mediação do Governo no diferendo entre trabalhadores e patrões, afirmou Pedro Pardal Henriques.





Com a mediação "não há garantias nenhumas", disse o assessor jurídico do SNMMP à RTP. "Não havendo nada de vinculativo, não podemos desconvocar a greve só com a promessa de mediação" do Governo, que no passado "deu no que deu", disse o sindicalista.