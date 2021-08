Greenvolt recebe luz verde para comprar Profit Energy

A empresa central de biomassa Tilbury Green Powercentral, no Reino Unido.A empresa estreou-se na bolsa portuguesa a 15 de julho.

A Greenvolt recebeu "luz verde" da Autoridade da Concorrência (AdC) para a aquisição de 70% da Profit Energy, empresa que desenvolve projetos de eficiência energética e projetos solares fotovoltaicos, informa esta sexta-feira a empresa liderada por João Manso Neto. acordo para a compra da posição maioritária na Profit Energy tinha sido anunciado pela Greenvolt a 27 de maio.Em comunicado, a Greenvolt refere que "notificada pela Autoridade da Concorrência da sua não oposição à operação de concentração entre a Greenvolt e a Profit Energy". E, acrescenta, "após esta aprovação, a Greenvolt tem a expectativa de, nos próximos dias, estarem reunidas as restantes condições necessárias para a conclusão da aquisição de 70% do capital da Profit Energy"."A projetada aquisição de 70% da Profit Energy enquadra-se no processo de consolidação da GreenVolt como um player de referência, a nível internacional, no mercado das energias renováveis, alicerçando ainda mais a sua estratégia de crescimento e expansão do seu negócio nos sectores das energias renováveis", indica ainda o documento.A Greenvolt fechou o primeiro semestre com lucros de um milhão de euros, uma quebra homóloga de 82%, tendo os resultados sido impactados por várias aquisições realizadas pela empresa, com destaque para a