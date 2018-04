Ibersol propõe aumentar dividendo para 10 cêntimos

A Ibersol vai propor aos accionistas, em assembleia geral a realizar a 14 de Maio, o pagamento de um dividendo de 10 cêntimos por acção, o que representa uma melhoria de 25% face aos 8 cêntimos pagos no ano passado.



No ponto 3 da ordem de trabalhos, a empresa de restauração propõe a "distribuição de dividendos no montante de 3.000.000 euros, que corresponde a um dividendo ilíquido de 0,10 euros por acção".



A este dividendo corresponde uma rendibilidade de 0,88%, já que as acções fecharam a sessão desta quinta-feira nos 11,35 euros.



A Ibersol fechou 2017 com um resultado líquido de 31 milhões de euros, pelo que propõe entregar aos accionistas menos de 10% dos lucros obtidos no passado. A subida de 25% no dividendo fica aquém do aumento registado nos lucros (34,1%).



A título individual, a Ibersol obteve lucros de 9,8 milhões de euros. Além dos 3 milhões de euros para dividendos, a empresa propõe 492,58 mil euros para reserva legal e 6,36 milhões de euros para reservas livres.



Grande parte destas reservas livres, como a empresa já tinha anunciado, serão utilizadas num aumento de capital de 6 milhões de euros que a empresa pretende realizar e que também será deliberado pelos accionistas.



Estes são os dividendos que as empresas portuguesas vão pagar este ano: